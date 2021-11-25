Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,39 puan ve yüzde 0,41 değer kazanarak 1.819,69 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,25 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,22 ile orman, kağıt, basım, tek kaybettiren yüzde 0,63 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, dün önceki kapanışa göre yüzde 1,55 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.812,30 puana taşıdı.

Analistler, enflasyon baskısı ve koronavirüs vakalarındaki artışın oluşturduğu belirsizliklerle küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içinde ise pay piyasalarının pozitif ayrıştığını söyledi.