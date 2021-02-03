Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,37 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 1.520,80 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,60 ve holding endeksi yüzde 1,12 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,63 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,10 ile spor oldu.

Dün yükseliş eğilimini gün boyu koruyan BIST 100 endeksi, yüzde 1,27 değer kazanarak günü 1.511,43 puandan tamamladı.