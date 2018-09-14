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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,95 artışla 95.319,78 puandan başladı..

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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 900,63 puan ve yüzde 0,95 artışla 95.319,78 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,52, holding endeksi de yüzde 0,92 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken en çok değer kazanan bankacılık oldu.

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini piyasa beklentilerinin üzerinde, 625 baz puan artırarak yüzde 24'e çıkarmasının ardından gerileyen döviz kurlarının etkisiyle 94.610,38 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,38 değer kazancıyla 94.419,15 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST endeksinde 95.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 97.900 olacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: borsa istanbul
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