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Ekonomi
AA 10.11.2023 10:11

Borsa güne yatay seyirle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay bir seyirle 7.838,33 puandan başladı.

Borsa güne yatay seyirle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,13 puan azalışla ve yüzde 0,04 değer kaybederek 7.838,33 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01 ve holding endeksi yüzde 0,02 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,72 ile taş toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,13 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kaybıyla 7.841,46 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarındaki tonun öngörülenden daha "şahin" olmasıyla negatif bir seyir izlendiğini söyledi.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede gerektiği kadar adım atılıp atılmadığının sorgulanmaya devam edildiğini anımsatan analistler, varlık fiyatlarında da oynaklığın güçlü kalmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Fed Başkanı Powell, dün yaptığı açıklamalarda, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürecek kadar kısıtlayıcı bir para politikası duruşuna ulaşıldığından emin olmadıklarını belirterek, gerekmesi halinde para politikasını daha da sıkılaştırmakta tereddüt etmeyeceklerini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve sanayi üretimi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, dış ticaret dengesi ve sanayi üretimi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.950 ve 8.020 seviyelerinin direnç, 7.800 ve 7.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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