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Ekonomi
AA 18.07.2023 10:09

Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,55 yükselişle rekor seviye olan 6.636,70 puandan başladı.

Borsa güne rekorla başladı
[Fotograf: AA]

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,24 puan artışla ve yüzde 0,55 değer kazanarak 6.636,70 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,47 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 1,22 ile bilişim oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,53 artışla 6.600,46 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 6.603,98 puana taşıdı.

Küresel piyasalar, dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin devam eden endişelerle karışık bir seyir izlerken, ABD'deki bilanço sezonu yatırımcıların odağında olmayı sürdürüyor.

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