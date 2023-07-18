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Ekonomi
AA 18.07.2023 09:43

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,4 artışla 7.531,75 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
[Fotograf: AA]

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 7.531,75 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,3 üzerinde 7.505,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 7.535,00 puana çıktı.

Küresel piyasalar, dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin devam eden endişelerle karışık bir seyir izlerken, ABD'deki bilanço sezonu yatırımcıların odağında olmayı sürdürüyor.

Analistler, bugün, ABD'nin büyük bankalarından olan Morgan Stanley ve Bank of America'nın açıklanacak ikinci çeyrek finansal sonuçlarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devam eden ziyaretlerinden gelecek haber akışının takip edileceğini bildirdi.

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