Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,72 puan ve yüzde 0,57 değer kazanarak 4.356,37 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 0,13 ve holding endeksi yüzde 0,58 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,95'le metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 0,63'le finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğilimini sürdürmesinin ardından günü de yüzde 2,72 artışla 4.331,66 puandan tamamlayarak kapanış rekoru tazeledi.

Analistler, küresel pay piyasalarının ABD'de bugün gerçekleştirilecek Kongre ara seçimleri ve perşembe günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verileri öncesi temkinli seyrettiğini, Borsa İstanbul'da ise pozitif görünümün korunduğunu ifade etti.

Kongre seçimleri kapsamında halihazırda Demokratların elinde tuttuğu sayısal üstünlüğün Cumhuriyetçilere geçmesi durumunda uygulamaya konulacak mali politikalar açısından kilitlenme yaşanabileceğine işaret eden analistler, siyasi haber akışının önem kazandığını söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde açıklanacak perakende satışların öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 seviyesinin direnç, 4.180 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

