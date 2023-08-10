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Ekonomi
AA 10.08.2023 10:03

Borsa güne rekor puanla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,68 yükselişle rekor seviye olan 7.652,36 puandan başladı.

Borsa güne rekor puanla başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 51,71 puan artışla ve yüzde 0,68 değer kazanarak 7.652,36 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,08 ve holding endeksi yüzde 0,72 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,55 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 0,49 ile spor oldu.

Dün banka hisseleri öncülüğünde alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,54 değer kazancıyla günü 7.600,65 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 7.644,59 puana taşıdı.

Küresel piyasalar dünya genelinde para politikalarına yönelik endişelerle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in büyük ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülürken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu fiyatlamalarda oynaklığı artırabileceği belirtiliyor.

Moody's, Türkiye'nin yeni ekonomi ekibini övdü
Moody's, Türkiye'nin yeni ekonomi ekibini övdü

Öte yandan, dün kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesinde yeni ekonomi politikalarının sürdürülmesi ve risklerin azalması halinde görünümün pozitife dönebileceği ve not artırımını gündeme getirebileceği belirtildi.

Türkiye'de Ortodoks politikalara dönüşün beklenilenden daha hızlı gerçekleştiği kaydedilen değerlendirmede, bu durumun tahmin edilebilirliği artırdığı bildirildi.

Analistler, söz konusu gelişmelerin Türk lirası varlıklar açısından olumlu olduğunu ifade ederek, son dönemde toparlanmaya başlayan yabancı ilgisini desteklemesinin beklendiğini dile getirdi.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.750 ve 7.900 seviyelerinin direnç, 7.500 destek konumunda olduğunu bildirdi.

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