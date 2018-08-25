Borçların yapılandırılmasında son gün 27 Ağustos

Devlete olan tüm borçların yeniden yapılandırılması için son başvuru tarihi 27 Ağustos Pazartesi. Vergi yapılandırması için mükelleflere bu zamana kadar 2 milyon 821 bin bilgilendirme mektubu gönderildi, 81 ilde bilgilendirme stantları açıldı. Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden ve e-Devlet üzerinden de yapılabiliyor.

Devlete olana tüm borçlar yeniden yapılandırılıyor

Rehberler basıldı, broşürler hazırlandı. Mükelleflere 2 milyon 821 bin 619 mektup yollandı. Vergi borçlarından trafik para cezalarına, prim alacaklarından motorlu taşıtlar vergisine, devlete olana tüm borçların yeniden yapılandırılması için son başvuru tarihi 27 Ağustos Pazartesi.

81 ilde bilgilendirme stantları açıldı

Öğrenim ve katkı kredisi borçlarının yapılandırılması için 250 bin, işletme kayıtlarının düzeltilmesi için 150 bin, matrah ve vergi artırımı için 150 bin, varlık barışı için de 350 bin broşür bastırıldı. Yasanın tanıtımı için 81 ilde bilgilendirme stantları açıldı.

Yasa kapsamına 31 Mart 2018 ve önceki dönemlere ait olan vergi, gümrük, SGK ve idari para cezaları giriyor.

Borçların kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenmesi de mümkün

Yapılandırmadan yararlananlar, borç aslını ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi oranları esas alınarak hesaplanan tutarı ödemesi halinde, gecikme faizini, zammını ve vergi cezalarını ödemeyecek. Vergi aslına bağlı olmayan cezaların yüzde 50’sinin ödenmesi durumunda kalan yüzde 50’si tahsil edilmeyecek. Peşin ödemelerde avantaj sağlanacak. Yapılandırılan borçların kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenmesi de mümkün olacak.

Başvurular e-Devlet'ten

Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresinden ve tüm vergi dairelerinden yapılabiliyor. İşlemlere e-Devlet üzerinden de erişilebiliyor.

27 Ağustos son gün

Yapılandırmadan daha çok kişinin yararlanabilmesi için son başvuru tarihi 31 Temmuz'dan 27 Ağustos'a uzatıldı. Başvuru süresinin uzatıldığı tarihte mükelleflere ait 45 milyar 300 milyon lira tutarında borç yapılandırıldı.

Kaynak: TRT Haber