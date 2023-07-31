Borç yapılandırma ödemeleri için son ödeme süresi uzatıldı

Açıklama Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) internet sitesinden yapıldı.

Sigorta primi ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihinin aynı güne denk gelmesinden dolayı tahsilat sisteminde yoğunluk meydana geldiği belirtildi.

Sigortalı ve işverenlerin mağduriyet yaşamaması için son ödeme tarihi 31 Temmuz olan cari dönem prim borçları, yapılandırma borçları ve diğer her türlü borçlarının son ödeme süresi 5510 sayılı Kanunun 100’üncü maddesinin 4 üncü fıkrasına dayanılarak 3 Ağustos saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Bu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içerisinde yapılmış sayılacak.