Açık 31.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 31.07.2023 17:02

Borç yapılandırma ödemeleri için son ödeme süresi uzatıldı

Son ödeme tarihi bugün olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Borç yapılandırma ödemeleri için son ödeme süresi uzatıldı

Açıklama Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) internet sitesinden yapıldı.

Sigorta primi ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihinin aynı güne denk gelmesinden dolayı tahsilat sisteminde yoğunluk meydana geldiği belirtildi.

Sigortalı ve işverenlerin mağduriyet yaşamaması için son ödeme tarihi 31 Temmuz olan cari dönem prim borçları, yapılandırma borçları ve diğer her türlü borçlarının son ödeme süresi 5510 sayılı Kanunun 100’üncü maddesinin 4 üncü fıkrasına dayanılarak 3 Ağustos saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Bu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içerisinde yapılmış sayılacak.

ETİKETLER
Borç Yapılandırma Vergi SGK
Sıradaki Haber
Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 19,1 trilyon lira oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:39
Mardin'de trafik kazası: 7 yaralı
17:35
Senegal'de olası sokak olaylarını engellemek için mobil veri kesildi
17:36
Şişli’de 3 kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
17:32
Niğde kent müzesine kavuşuyor
17:02
İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 36 tutuklama
16:57
Morgda karışan cenaze yeniden defnedildi
Rusya'nın Dnipro'ya saldırısının ardından
Rusya'nın Dnipro'ya saldırısının ardından
FOTO FOKUS
Muğla'nın "mor tarlası" misafirlerini ağırlıyor
Muğla'nın "mor tarlası" misafirlerini ağırlıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ