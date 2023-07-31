Açık 31.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 31.07.2023 16:00

Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 19,1 trilyon lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü haziran itibarıyla 2022 sonuna kıyasla yüzde 33,1 artarak 19 trilyon 102,4 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 19,1 trilyon lira oldu

BDDK tarafından, Haziran 2023 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, haziranda bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 19 trilyon 102 milyar 389 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2022 sonuna göre 4 trilyon 755 milyar lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 33,1 oldu.

Haziran 2022 sonuna kıyasla, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 32 artarak 10 trilyon 9 milyar 615 milyon liraya, menkul değerler toplamı da yüzde 35,8 yükselerek 3 trilyon 220 milyar 21 milyon liraya çıktı. Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,64 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, haziran 2022 sonuna göre yüzde 31,5 artarak 11 trilyon 651 milyar 281 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 20,1 artışla 1 trilyon 688 milyar 411 milyon liraya ulaştı.

Sektörün haziran sonu itibarıyla dönem net karı 250 milyar 137 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 17,96 seviyesinde gerçekleşti.

ETİKETLER
Bankacılık BDDK
Sıradaki Haber
Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerini onayladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:39
Mardin'de trafik kazası: 7 yaralı
17:35
Senegal'de olası sokak olaylarını engellemek için mobil veri kesildi
17:36
Şişli’de 3 kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
17:32
Niğde kent müzesine kavuşuyor
17:15
Borç yapılandırma ödemeleri için son ödeme süresi uzatıldı
17:02
İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 36 tutuklama
Rusya'nın Dnipro'ya saldırısının ardından
Rusya'nın Dnipro'ya saldırısının ardından
FOTO FOKUS
Muğla'nın "mor tarlası" misafirlerini ağırlıyor
Muğla'nın "mor tarlası" misafirlerini ağırlıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ