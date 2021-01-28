Türkiye'den Çin'e gidecek treni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu uğurlayacak. Tren Ankara Gar’ından yola çıkarak demir yoluyla kıtaları aşacak.

42 konteyner bor taşınacak

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden Türkiye ile Çin arasında işletilecek üçüncü ihracat treninin hazırlıkları tamamlandı. 42 konteyner içerisinde taşınacak olan Bor, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Çin'e ihraç edilecek. Trenin, yurt içi yolculuğu Ankara-Sivas-Kars güzergahından başlayacak. Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi-Kazakistan üzerinden Çin’e geçiş yapacak.

Bor’un Çin yolculuğu 12 gün sürecek. Bu yolculukta 2 kıta, 2 denizi aşarak, 5 ülkeden geçiş yapmış olacak. Tren, 2 bin 323 kilometresi Türkiye'de olmak üzere toplamda 8 bin 693 kilometre yol katedecek. Toplamda 7 bin 792 kilometre yol katedecek.