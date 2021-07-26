Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 11:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı Tüneli'nden bayram tatilinde 865 bin araç geçti
Anadolu Otoyolu geçişinde yer alan ve "İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak bilinen Bolu Dağı Tüneli'nden Kurban Bayramı tatili süresince yaklaşık 865 bin araç geçiş yaptı.
Bazı vatandaşlar resmi tatil olan 15 Temmuz'u bayram tatiliyle birleştirerek erken yola çıkarken, 17 Temmuz'dan itibaren ise vatandaşların memleketlerine gidişlerinde artış yaşandı.
Karayolları Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliğinden alınan bilgiye göre, Bolu Dağı Tüneli'nden bayram tatili süresince Ankara istikametinden yaklaşık 500 bin, İstanbul istikametinden ise 365 bin araç geçti.
En fazla geçiş 17 Temmuz'da
Güzergahtan en fazla geçiş ise yaklaşık 90 bin araçla 17 Temmuz'da gerçekleşti.
Etiketler: Bolu
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