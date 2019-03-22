Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bitkisel Üretim Destekleri ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Pakdemirli, “Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği, Küçük Aile İşletmesi Desteği, Yem Bitkileri Desteği, Çay Primi ve Sertifikalı Tohum Üretim Desteği ödemeleri üreticilerimize bugün saat 18:00’dan sonra ödenecektir.” dedi.

Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği çerçevesinde 16 ilde 404 bin 183 üreticiye 847 milyon TL, Küçük Ailet İşletmesi Desteği çerçevesinde 58 ilde 13 bin 308 üreticiye 4,6 milyon TL, Yem Bitkileri Desteği çerçevesinde, 25 ilde 105 bin 49 üreticiye 380,7 milyon TL, Çay Pirimleri çerçevesinde 5 ilde 178 bin 150 üreticiye 191,5 milyon TL, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği çerçevesinde 6 ilde 34 üreticiye 8,3 milyon TL ödemesi yapılacak.

Kaynak: TRT Haber