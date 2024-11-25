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Ekonomi
AA 25.11.2024 10:00

BIST 100 haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,72 yükselişle 9.618,42 puandan başladı.

BIST 100 haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 68,53 puan ve yüzde 0,72 yükselişle 9.618,42 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,05, holding endeksi yüzde 0,71 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran banka, tek kaybettiren ise yüzde 0,36 ile madencilik oldu.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,94 değer kazanarak 9.549,89 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimlerin gölgesinde karışık seyrederken, bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme ve Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde bahar dönemi yatırım eğilimi istatistikleri, kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi, Almanya'da Ifo iş dünyası endeksi verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 puanın direnç, 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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