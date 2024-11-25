Duman -0.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 25.11.2024 09:33

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,3 yükselişle 10.900,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 10.900,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 2,1 yükselişle 10.866,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise hafif düşerek 10.860,50 puan oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimlerin gölgesinde karışık seyrederken, bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme ve Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde bahar dönemi yatırım eğilimi istatistikleri, kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi, Almanya'da Ifo iş dünyası endeksi verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 11.000 ve 11.200 puanın direnç, 10.800 ve 10.650 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
DSİ'ye 515 işçi alınacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:00
BIST 100 haftaya yükselişle başladı
09:56
Kargo uçağı, Litvanya'da iniş için alçaldığı sırada evin üzerine düştü
09:49
Okullara kar tatili
09:43
Astronomlar, en genç gezegenlerden birini keşfetti: TIDYE-1b
09:40
İzmir'de fabrika yangını
09:26
DSİ'ye 515 işçi alınacak
Türkiye'de 10 Anadolu parsı görüntülendi
Türkiye'de 10 Anadolu parsı görüntülendi
FOTO FOKUS
Antalya Havalimanı'nda Rus yolcu uçağında yangın çıktı
Antalya Havalimanı'nda Rus yolcu uçağında yangın çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ