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Ekonomi
AA 28.11.2024 18:48

BIST 100 günü yatay kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 0,32 puan değer kazanarak 9.640,08 puandan tamamladı.

BIST 100 günü yatay kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,32 puan artarken, toplam işlem hacmi 83,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,85, holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,19 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 2,18 ile turizm oldu.

Küresel piyasalar, ABD'nin gelecek dönemde önemli ticaret ortaklarına karşı koruyucu adımlar atacağına yönelik haber akışı ve dün açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerle yön arayışına devam ediyor.

Analistler, yarın yurt içinde büyüme, finansal istikrar raporu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon, Almanya'da işsizlik oranı, Japonya'da perakende satışlar, işsizlik oranı, sanayi üretimi ve Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 puanın direnç, 9.500 ve 9.450 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, gayrisafi yurt içi hasılanın bu yılın 3. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,64 arttığını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin 2024 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,98 oldu.

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