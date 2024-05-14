Parçalı Bulutlu 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 14.05.2024 10:00

BIST 100 güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,42 yükselerek 10.098,61 puandan başladı.

BIST 100 güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,63 puan ve yüzde 0,42 artarak 10.098,61 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,99, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 1,67 ile inşaat oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yüzde 1,59 azalışla 10.055,98 puanla günü tamamladı.

ABD ekonomisinde bugünden itibaren açıklanmaya başlayacak enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması beklenirken, bugün gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerine çevrildi.

Yurt içinde dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik" paketini açıkladı.

Şimşek, yaptığı konuşmada, en önemli önceliklerinin hayat pahalılığını bir sorun olmaktan çıkartmak olduğunu belirterek, "Enflasyonu düşük tek hanelere indirmek. Refah için, sürdürülebilir yüksek büyüme için düşük tek haneli enflasyon olmazsa olmazdır. Fiyat istikrarı bunun en önemli bileşenidir." diye konuştu.

Cevdet Yılmaz ise, "Açıkladığımız 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik' paketi kamu harcamalarını azaltırken, yurt içi tasarruflarımızı artırarak cari dengedeki olumlu gidişatı destekleyecek." ifadesini kullandı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya’da ve Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi, ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Fed Başkanı Powell’ın yapacağı açıklamaların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Lisanslı depoculukta azami depolama süreleri uzatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:08
Hindistan'da reklam panosunun devrilmesi sonucu ölenlerin sayısı 14'e çıktı
11:01
Rusya Savunma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanı Kuznetsov rüşvetten tutuklandı
10:59
BM'ye göre, Refah'ta yaklaşık 450 bin kişi zorla yerinden edildi
10:57
ABD Başkanı Biden, Rusya'dan zenginleştirilmiş uranyum ithalatını yasaklayan tasarıyı imzaladı
11:01
Kamuda eğitim sertifikalarında blokzincir dönemi
10:53
Cenevre Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek eylemine polis müdahale etti
Çorum'da kar yağışı etkili oldu
Çorum'da kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
Anadolu'daki ahşap direkli ve tavanlı camilerin en büyüğü: Eşrefoğlu Camii
Anadolu'daki ahşap direkli ve tavanlı camilerin en büyüğü: Eşrefoğlu Camii
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ