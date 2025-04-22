Çok Bulutlu 23.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 22.04.2025 10:01

BIST 100 endeksi 9.378,74 puandan başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,61 yükselişle 9.378,74 puandan başladı.

BIST 100 endeksi 9.378,74 puandan başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kazanarak 9.321,64 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 57,11 puan ve yüzde 0,61 artışla 9.378,74 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi yüzde 0,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,35 ile inşaat, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,41 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerinin dozunu artırması ve ABD'nin ticaret politikalarına yönelik belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:35
Çağın çocukları meslek mi öğrenmeli, beceri mi kazanmalı?
11:36
Gençlik Kampları'nda bu sene 330 bin gencin misafir edilmesi hedefleniyor
11:35
OSB'lerde kurulacak lojman projesinin detayları belli oldu
11:32
Papa Franciscus'un cenaze töreni cumartesi günü yapılacak
11:22
"Doğrulanmış ilan sistemi" ikinci elde fahiş fiyatların önüne geçiyor
11:22
Ekonomi yönetimi bölgesel kalkınma ve yatırıma odaklandı
Gazze’de patlamada bir gözünü kaybeden 7 yaşındaki çocuk, tüm görme yetisini kaybedebilir
Gazze’de patlamada bir gözünü kaybeden 7 yaşındaki çocuk, tüm görme yetisini kaybedebilir
FOTO FOKUS
Ankara'da ‘Lyrid meteor yağmuru' gözlemlendi
Ankara'da ‘Lyrid meteor yağmuru' gözlemlendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ