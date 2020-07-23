Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan yapılan ortak açıklamaya göre, kamu bankalarınca normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların, finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla 4 yeni kredi paketi hayata geçiriliyor.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Sosyal Hayatı Destek Kredisi

Bireysel müşterilerin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak. Asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

Anlaşma yapılan firmalar, bankaların web sitesinde yayımlanacak.

Firma katkı paylı tüketici kredisi örnek ödeme tablosu şöyle:

Kredi Tutarı (TL) Kredi Vadesi (Ay) Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme (TL) 10.000 6+6=12 1.771 10.628 10.000 6+30=36 382 11.452 10.000 6+54=60 228 12.316

Bireysel müşterilerin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık yüzde 0,82 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

Sosyal Hayatı Destek Kredisi kredisi başvuruları ne zaman yapılacak?

Sosyal hayatı destek kredi paketi kapsamında kullandırılan tüm krediler, satıcı adına bankalarda açılacak hesaba ödenecek. Sosyal hayatı destek kredisi paketi başvuruları, 5 Haziran'dan itibaren şubelere yapılabilecek.

Faturalı tüketici kredisi örnek ödeme tablosu şöyle: