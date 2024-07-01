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Ekonomi
AA 01.07.2024 10:58

Berber ve kuaför salonları haftanın bir günü kapalı olacak

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulaması yürürlüğe girdi.

Berber ve kuaför salonları haftanın bir günü kapalı olacak
[Fotograf: AA]

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sektör paydaşları tarafından Bakanlığa iletilen talep ve öneriler titizlikle değerlendirilerek, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde 18 Ağustos 2022 tarihinde karar alındığı anımsatıldı.

Devam eden süreçte kapalı olunacak günün, her ilin sektörel yapısı ve işletme profili ile tüketici tercih ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak valilikler tarafından belirlenebilmesi amacıyla sektörün geniş katılımının sağlandığı çalışmalar yürütüldüğüne ve bu çalışmaların tamamlandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulaması 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek ve bu işletmelerin valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde Bakanlığımızca idari yaptırım uygulanacaktır."

ETİKETLER
Ticaret Bakanlığı Berber Kuaför
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