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Ekonomi
AA 01.07.2024 09:51

Bakan Şimşek: Türkiye'nin gri listeden çıkış kararı oy birliğiyle alındı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin FATF'ın gri listesinden çıkış kararının cuma günü oy birliğiyle alındığını ve tek bir ülkenin bile itirazda bulunmadığını söyledi.

Bakan Şimşek: Türkiye'nin gri listeden çıkış kararı oy birliğiyle alındı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuşmasından öne çıkan satır başları:

(Vergi paketi hazırlığı) Bizim tercihimiz vergilendirilmeyen alanlardan vergi almak, vatandaşımıza yeni bir vergi yükü getirmek değil.

Geçen sene EYT'nin yıllık maliyeti finansman maliyetiyle birlikte 724 milyar lira oldu.

Türkiye'nin cari açığı geçen sene 57 milyar dolardı, muhtemelen bu sene 26 milyar dolara düşmüş olacak.

Yurt içi bankalarla olan swapları neredeyse 5 milyar dolara indirdik.

Şu an itibariyle rezerv yeterliliğinde IMF tanımına göre arzulanan seviyeye neredeyse vardık.

Türkiye'nin net rezervi, rezerv pozisyonu seviyesi muazzam bir şekilde iyileşti.

Esas hedefimiz enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürerek orta uzun vadede nominal kurlarda bir istikrar sağlamak.

Geçen sene zirvede neredeyse 144 milyar dolar seviyesine çıkmıştı. Şu anda 63 milyar doların altına indi. Düşüş hızlanacak. 44 haftadır KKM'de kesintisiz düşüş var.

Bu süreçte istihdam güçlü kaldı. Kalıcı refah artışı için en önemli konu istihdamdır. Son 20 yıla bakın yıllık ortalama yaklaşık 690 bin vatandaşımıza biz iş bulmuşuz. İstihdam olmadan kalıcı refah artışı olmaz. Geçici olarak ekonomide bir yavaşlama sürecine gireceğiz. İstihdamın en az etkilenmesi için gereken tedbirleri alacağız.

Önemli olan bu sene sonunda enflasyonun 40'lı rakamlarda özellikle de 40 civarına düşmesi. Bizim için önemli olan enflasyonun hedefe en yakın 38 olması ideal, 42'nin altına düşmesidir.

Bu sene reel olarak asgari ücret artmış olacak.

Aynı şeyi emeklilerimiz için de söyleyebilirim, memurlarımız için söyleyebilirim. Çünkü ocak ayında 6 aylık yüzde 49'luk bir artış vermişiz.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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