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Ekonomi
AA 01.07.2024 10:01

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,62 yükselişle 10.714,07 puandan başladı.

Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 66,16 puan ve yüzde 0,62 artarak 10.714,07 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,79 ve holding endeksi yüzde 0,70 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,98 ile taş toprak olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,95 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,31 azalışla 10.647,91 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Fransa'daki seçimlerde aşırı sağın salt çoğunluğu elde etmekte zorlanabileceğine ilişkin öngörülerin güçlenmesinin risk iştahını desteklediğini ifade ederek, bu hafta yoğun veri gündeminin yanı sıra önemli merkez banka başkanlarının sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiği söyledi.

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