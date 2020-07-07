Haber Giriş: Kaynak: AA
Benzinin litre fiyatında artış
Benzinin litre fiyatı bu gece yarısından geçerli olmak üzere 10 kuruş artacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,34 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,44 lira olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 6,28 liradan 6,38 liraya, İzmir'de 6,36 liradan 6,46 liraya yükselecek.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Etiketler: benzin benzin ne kadar litre fiyatı akaryakıt fiyatlarıSon Güncelleme: 7 Temmuz 2020 Salı 16:32
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