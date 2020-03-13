11 Mart'ta yapılan ilk büyük indirimle Ankara'da benzinin litre fiyatı 6,13 lira olmuştu. Benzinin litresi İstanbul'da 6,64 liradan 6,04 liraya, İzmir'de 6,74 liradan 6,14 liraya düşmüştü.

İndirimle, Ankara'da 6 lira 13 kuruş olan benzinin litresi, 5 lira 62 kuruşa, İstanbul'da 6 lira 4 kuruştan 5 lira 53 kuruşa, İzmir'de 6 lira14 kuruş olan benzinin litresinin 5 lira 63 kuruş olması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.