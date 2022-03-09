Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, motorinin ve benzinin litre fiyatlarında bu gece yarısından geçerli olmak üzere artışa gidildi.

Fiyat artışı, benzinde 79 kuruş, motorinde ise 2 lira 25 kuruş olarak pompaya yansıyacak.