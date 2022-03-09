Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 16:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Benzin ve motorinde fiyat artışı
Gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 79 kuruş, motorinin litre fiyatında 2 lira 25 kuruş fiyat artışına gidildi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, motorinin ve benzinin litre fiyatlarında bu gece yarısından geçerli olmak üzere artışa gidildi.
Fiyat artışı, benzinde 79 kuruş, motorinde ise 2 lira 25 kuruş olarak pompaya yansıyacak.
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