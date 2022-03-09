Hükümet yetkililerinin açıklamasına göre Biden'ın kararnamesi, Hazine Bakanlığı'nın, Ticaret Bakanlığı'nın ve diğer önemli kamu teşkilatlarının "geleceğin parası" ve kripto paraların oynayacağı rol konusunda araştırma raporları hazırlamasını gerektirecek.

Yetkililer, geçen Kasım'da toplam piyasa değeri 3 trilyon doları aşan kripto paralara kapsamlı bir denetim getirmenin ABD'nin ulusal güvenliği, finansal istikrarı, rekâbetçiliği ve siber suç tehdidini bertaraf etmek için elzem olduğunu belirttiler.

Kararname kapsamında ABD Merkez Bankası Dijital Para Birimi, yani dolar banknotlarının elektronik versiyonu için ihtiyaç duyulan teknolojik altyapıyı araştırması talimatı da bulunuyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Ocak ayında ABD'nin dijital dolara sahip olup olmaması konusunu Kongre'nin gündemine getirmişti. Önde gelen sektör analistleriyse bu projenin yıllar sürebileceğini tahmin ediyorlar.

Bununla beraber ABD hükümet yetkililerinden biri ABD'nin dijital dolar oluşturması gerektiğini fakat doların dünyadaki en büyük rezerv para birimi olduğu gerçeği gözetilerek bu sürecin yürütülmesinin gerektiğini belirtti.

Yetklili, "Analiz konusunda çok ama çok özenli olmalıyız çünkü bu yönde ilerlememiz, dünyanın en büyük rezerv para birimini basan ülke üzerinde çok büyük etkilere yol açacak" dedi.

Atlantic Council'a göre, şu ana kadar dokuz devletin merkez bankası dijital para birimi çıkardı, Çin dahil 16 devlet ise bu tarz dijital varlıkları geliştirmeye başladı.