Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzin ve motorinin litre fiyatında beklenen 22 kuruşluk artış, bugün resmi tatil olmasından dolayı pompaya yansıtılmadı.

Alınan bilgiye göre, fiyatlarda sert bir düşüş olmadığı takdirde 21 Mayıs Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinin litre fiyatında 20 kuruşluk artış bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.