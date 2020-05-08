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Benzin ve motorin fiyatında artış
[Fotoğraf: AA]
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 15 kuruş, motorinin litre fiyatında ise 13 kuruş artış bekleniyor
Pompaya yansıyacak fiyat artışları bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Buna göre, motorinde 13 kuruş, benzinde ise 15 kuruşluk bir artış bekleniyor.
Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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