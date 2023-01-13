Memur maaşlarına yapılan yüzde 30 zammın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından kıdem tazminatında da yeni tavan tutarı güncellendi. 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için 19 bin 982 TL'ye yükseltildi.

Bu artışla birlikte 10 yıllık bir çalışan işten çıkarılırsa alacağı kıdem tazminatı 199 bin 820 lira olacak.

Kıdem tazminatı tavanının 17 bin 904 TL olarak ilan edildiği 5 Ocak 2023 tarihli genelge ise yürürlükten kaldırıldı.

Öte yandan bedelli askerlik ücreti de 6 aylık dönem için 104 bin 84 lira 16 kuruş olarak revize edildi.

Konuya ilişkin iki genelge, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanarak yürürlüğe girdi.