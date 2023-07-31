BDDK'dan finansal istikrarı destekleyici adımlar

Ekonomide finansal istikrarı destekleyici adımlar atılmaya devam ediliyor. Son açıklama Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’ndan (BDDK) geldi.

Kurum, Bazı harcamalara ilişkin taksitlendirme sürelerinde değişikliğe gitti.

Buna göre, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışı kredi kartı harcamalarda taksitlendirme yapılamayacak.

Öte yandan, bankaların sermayesinin güçlendirilmesi de hedeflendi. Bu kapsamda sermaye yeterliliği standart oranının hesaplanmasında dikkate alınan risk ağırlıkları artırıldı.

Karar ile ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, taşıt kredileri ile finansal kiralama işlemlerinde risk ağırlığı yeniden belirlendi.

Standart Yaklaşım ile oran yüzde 150 olarak uygulanacak. Kredili mevduat hesapları ile kredi kartı harcamaları ve nakit çekimler de uygulamaya dahil olacak