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Ekonomi
AA 31.07.2023 18:41

Borsa rekor tazeledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,12 değer kazanarak günü 7.216,96 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 7.256,61 puana taşıdı.

Borsa rekor tazeledi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 149,68 puan artarken, toplam işlem hacmi 178,6 milyar lira rekor seviyede gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,43 ve holding endeksi yüzde 2,76 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,72 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 2,59 ile spor oldu.

Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif seyirle başlarken, gözler bu hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Analistler özellikle bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) bundan sonraki aksiyonlarına ilişkin daha fazla ip ucu vermesinin beklendiğini, Apple ve Amazon başta olmak üzere önemli şirketlerin bilançolarının da takip edileceğini söyledi.

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