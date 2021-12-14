Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 08:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
BDDK'dan Emlak Katılım Bankası'na bilgi sistemleri alt yapısı sağlama izni
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'ye varlık kiralama şirketlerine bilgi sistemleri alt yapısı sağlaması konusunda faaliyet izni verilmesi kararlaştırıldı.
BDDK'nın konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Karar doğrultusunda, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik'e uyum konusunda azami özen göstermesi kaydıyla bağlı ortaklıkları olan varlık kiralama şirketlerine bilgi sistemleri alt yapısı sağlaması faaliyeti yürütebilecek.
Etiketler: BDDK Resmi Gazete
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