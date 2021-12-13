Ekonomi Muhabirleri Derneği, ekonomi gazeteciliğinin "Altın Kalem"lerini belirledi.

Geniş katılımlı bir törenle "2019-2020 Altın Kalem Ekonomi Basını Başarı Ödülleri" sahiplerine verildi.

TRT Haber'e bir ödül daha



Ekonomi gazetecilerini bir araya getiren törende bir ödül de TRT Haber'e geldi.

Özden Alpdağ Özel Ödülü, Ekonomi 7/24 programıyla Gülçin Üstün Can'a verildi.

"Herkesin izlediği bir program haline geldik"

Duygularını dile getiren TRT Haber Spikeri Gülçin Üstün Can, "Ekonomi 7/24 Programı ile birlikte artık sadece iş dünyasının değil, üreten, kazanan, çalışan, yatırımlarına yön vermek isteyen herkesin izlediği bir program haline geldik. Bu ödülle birlikte aslında verdiğimiz emeğin karşılığını da bir nebze de olsa almış oluyoruz. Dolayısıyla çok gurur verici" dedi.



Türkiye'de gündem yaratan ekonomi haberlerinin yarıştığı "Altın Kalem" ödülleri için jüri, başvuru ve önerileri ele aldı.

Bu süreçte haberlerin, röportajın veya programın toplumu yakından ilgilendirmesi ve ekonomik sorunlara eğilinmesi gibi kriterler dikkate alındı.