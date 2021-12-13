Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 18:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Stokçuluğa karşı kanun teklifi
[Fotoğraf: AA]
Stokçulukla mücadele kapsamında uygulanan cezaların artırılmasını da içeren Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. Stokçulara 2 milyon TL'ye kadar ceza öngören teklif 8 maddeden oluşuyor.
Stokçuluğun cezalarını artıran kanun teklifinin bir süredir AK Parti'de çalışmaları sürüyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hızla üzerinden çalışılan kanun teklifine göre stokçuluğun cezaları artırılacak.
50 bin liradan başlayan cezalar 500 bin liraya kadar uygulanıyordu. Mevcut düzenlemeyle caydırıcılığın artması için cezalar ağırlaştırıldı. Yeni teklife göre alt sınır 100 bin lira üst sınır ise 2 milyon lira olarak belirlendi.
Böylece alt sınır ile üst sınır arasında olan 10 katlık fark 20 kata çıkmış oldu.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 13, 2021
Stokçulukla mücadele için hazırlanan 8 maddelik kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.https://t.co/dTOcONk2xU pic.twitter.com/qX1BlFRiYF
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