Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Araştırma Üniversiteleri toplantısına katıldı.

Bakanlığının araştırmacılara verdiği destekleri anlattı.

"Son 5 yılda üniversitelerimizde yürütülen 10 binin üzerinde projeye yaklaşık 3 milyar lira destek verdik. Bu desteklerin yüzde 47’si araştırma ve aday araştırma üniversitelerimize sağlandı. Uluslararası lider araştırmacılar programı ile 21 farklı ülkeden 127 araştırmacının ekosistemimize dahil edilmesini sağladık. Bu araştırmacıların her biri en az 5 lisansüstü öğrencisini yürüttükleri projelerde yetiştiriyor."

[Fotoğraf: AA]

İlk kez 3 vakıf üniversitesi "araştırma üniversitesi" olmaya hak kazandı

YÖK Başkanı Erol Özvar da toplantıda araştırma odaklı misyon farklılaşması programında değişiklikler yapıldığına dikkati çekti.

Özvar, ilk defa 3 vakıf üniversitesinin, 'araştırma üniversitesi' olmaya hak kazandığını açıkladı.

"Bundan sonra araştırma odaklı misyon farklılaşması programımızda 20 devlet üniversitesi ile 3 vakıf üniversitesi yer alacaktır. Araştırma üniversiteleri, ekonominin ihtiyaç duyduğu profesyonelleri, üst düzey uzmanları, bilim insanlarını ve araştırmacıları yetiştirmede ve ulusal inovasyon sistemlerini destekleyecek yeni bilgiler üretmede kritik roller oynamaktadır."

[Fotoğraf: AA]

Toplantının sonunda 23 araştırma üniversitesine beratları verildi.

[Fotoğraf: AA]