İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından KADES uygulaması ile ilgili son rakamları paylaştı.

Bakanlığın aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 2018'de kullanıma sunduğu cep telefonu uygulaması KADES'i yükleyen kişi sayısı 2 milyon 954 bin 342'ye yükseldi.

Uygulama üzerinden bugüne kadar 260 bin 848 ihbar yapıldı.

KADES, Akdeniz Parlamenterler Asamblesince "COVID -19 salgınında ulusal yardım hatları ve akıllı telefon uygulamalarıyla aile içi şiddetle mücadele" kapsamında ödüle layık görülmüştü. Ödül, İtalyan Parlamentosu'nda 18 Kasım'da düzenlenen törenle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya takdim edilmişti.