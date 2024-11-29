Puslu 4.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 29.11.2024 11:40

Bazı forkliftler ile yük arabalarının ithalatında gözetim uygulanacak

Bazı forkliftler ile kaldırma ve elleçleme tertibatı olan yük arabalarının ithalatında gözetim uygulanması kararlaştırıldı.

Bazı forkliftler ile yük arabalarının ithalatında gözetim uygulanacak

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle söz konusu uygulamaya ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, bazı forkliftler ile kaldırma ve elleçleme tertibatı olan yük arabalarının ithalatında birim gümrük kıymetleri kilogram başına olmak üzere 4 ila 8 dolar arasında değişen tutarlarda gözetim uygulanacak.

Söz konusu ürünler, İthalat Genel Müdürlüğünün düzenleyeceği gözetim belgesiyle ithal edilebilecek.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

ETİKETLER
Ticaret Bakanlığı
Sıradaki Haber
Asgari ücret pazarlığında işçilerin sesi olacaklar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:15
13 terörist etkisiz hale getirildi
12:15
Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 12 Filistinli hayatını kaybetti
12:09
İletişim Başkanı Altun: Bu soykırımı ancak 'insanlık ittifakı' durdurabilir
12:15
Şırnak'ta terör operasyonu: 7 gözaltı
12:03
Rekabet Kurulu'ndan tohum sektöründeki 14 şirkete soruşturma
11:53
Bakan Bolat: Büyümenin ana itici gücü dış ticaret olmuştur
Başkentin güvercin sevdalısı "Kuşçuları"
Başkentin güvercin sevdalısı "Kuşçuları"
FOTO FOKUS
İletişim Başkanı Altun: Bu soykırımı ancak 'insanlık ittifakı' durdurabilir
İletişim Başkanı Altun: Bu soykırımı ancak 'insanlık ittifakı' durdurabilir
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ