Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 09:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bazı deniz ürünlerinden gümrük vergisi alınmayacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İndirimli gümrük vergisinden faydalanacak ürünlere bazı deniz ürünleri daha eklendi. Düzenlemeye göre Nil levreği, kömür balığı, sığ su berlam balığı, Arjantin berlam balığı, Alaska mezgit balığı, gelincik balığı, yaldızlı pisi balığı ve Akdeniz kalamarından gümrük vergisi alınmayacak.
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, nihai kullanım uygulaması kapsamında indirimli gümrük vergisinden faydalanacak ürünlere bazı deniz ürünleri eklendi.
Düzenlemeyle Nil levreği, kömür balığı, sığ su berlam balıkları, Arjantin berlam balıkları, Alaska mezgit balıkları, gelincik balığı, yaldızlı pisi balığı, Akdeniz kalamarları gibi bir dizi deniz ürünü için gümrük vergisi alınmayacak.
Etiketler: Balıkçılık İthalat İhracat Resmi Gazete Gümrük Vergisi
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