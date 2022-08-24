Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 23:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dar gelirliye destek paketi
Hükümet, icra ve haciz sorununu çözmek için yeni bir paket hazırladı. İşte yeni düzenlemenin detayları...
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dar gelirliye destek paketinin detaylarını açıkladı.
*Elektrik, su, doğalgaz borçlarının bir kısmını devlet karşılayacak.
*Dar gelirlilerin icralık borçları tasfiye edilecek. Hazırlanan pakete göre 6 milyon kişinin 30 milyar liralık borcu tasfiye edilecek.
*Yaklaşık 5 milyon ailenin 2 bin liraya kadar borcu icradan düşecek.
Etiketler: Doğalgaz Elektrik Nureddin Nebati Son Dakika
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