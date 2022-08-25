Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenleme 16 Ağustos 2022’de yürürlüğe girdi.

Buna göre otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek. Bu şart sağlanmadan doğrudan veya dolaylı olarak 1 Temmuz 2023 tarihine kadar pazarlama ve satış yapılamayacak.

Bu kuralın tek istisnasını, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşanların 16 Ağustos 2022’den önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının bu kişiler tarafından 15 Eylül 2022’ye kadar pazarlanması ve bir defaya mahsus satışı oluşturdu.

Ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan tüm gerçek ve tüzel kişileri kapsayan düzenlemenin uygulanmasını temin etmek üzere 15 Eylül 2022’den itibaren Ticaret Bakanlığınca denetimlere ağırlık verilecek. Tespit edilen aykırılıklara idari para cezası uygulanacak.

İkinci el ticareti yapanlara ekspertiz şartı

Düzenlemeye göre yetki belgesi olsun ya da olmasın ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan herkesin, her bir satıştan en fazla 3 gün önce ekspertiz raporu alma ve bu raporu noter satışı sırasında notere ibraz etme yükümlülüğü getirildi. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler hakkında Ticaret Bakanlığı’nca idari para cezası uygulanacak.

Kilometre bilgisi zorunluluğu

Noterlerin, satış sırasında ekspertiz raporundaki kilometre bilgisine satış sözleşmesinde yer verme, satış sırasında notere ekspertiz raporu ibraz edilmemesi durumunda ise alıcı ve satıcının taşıtın kilometre bilgisine ilişkin beyanına yer verme yükümlülüğü bulunacak.

Taşıt satış verileri kayıt altında

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği arasında imzalanan protokol kapsamında ülke genelinde gerçekleştirilen tüm ikinci el motorlu kara taşıtı satış verileri Bakanlığa günlük olarak aktarılıyor. Bu kapsamda, taşıt satış verileri Bakanlıkça takip ve kontrol edilebilmekte ve düzenlemelere aykırı uygulamaların tespiti mümkün hale gelecek.

15 Eylül 2022’den itibaren noterlerde satışı yapılan tüm taşıtların ilk tescil tarihleri de Bakanlık ile paylaşılacak ve ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay geçmeden satışı yapılan taşıtların tespiti de mümkün hale gelecek.



İlan sitelerine denetim

15 Eylül 2022’den itibaren ilan siteleri üzerinden verilen otomobil ve arazi taşıtı ilanları da takip edilecek ve tespit edilen aykırılıklar cezalandırılacak.

Aynı tarihten sonra 81 ilde Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla iş yeri denetimleri yapılacak. İlk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden pazarlaması yapılan (iş yerlerinde satışa sunulan) otomobil ve arazi taşıtları tespit edilirse cezalandırılacak.

