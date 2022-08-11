Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 5 Ağustos ile biten haftada 178 milyar 277 milyon 617 bin lira artarak 7 trilyon 873 milyar 108 milyon 161 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,58 artışla 3 trilyon 268 milyar 855 milyon 200 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,98 yükselişle 4 trilyon 241 milyar 920 milyon 450 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 249 milyar 395 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 216 milyar 859 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 5 Ağustos itibarıyla 3 milyar 767 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,23 artarak 881 milyar 395 milyon 378 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,45 artışla 778 milyar 344 milyon 857 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 0,95 yükselişle 443 milyar 746 milyon 146 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 321 milyar 704 milyon 101 bin lirası konut, 18 milyar 991 milyon 255 bin lirası taşıt ve 540 milyar 700 milyon 22 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 5 Ağustos ile biten haftada 23 milyar 180 milyon 816 bin lira artarak 6 trilyon 259 milyar 4 milyon 734 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66,04 artış kaydetti.