Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 8 Temmuz ile biten haftada 179 milyar 828 milyon 512 bin lira artarak 7 trilyon 304 milyar 841 milyon 6 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,05 artışla 3 trilyon 85 milyar 688 milyon 534 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 3,01 yükselişle 3 trilyon 929 milyar 171 milyon 29 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 237 milyar 567 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 208 milyar 814 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 8 Temmuz itibarıyla 1 milyar 516 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,45 azalarak 862 milyar 16 milyon 71 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,04 artışla 758 milyar 994 milyon 346 bin liraya çıkarken, kredi kartları bakiyesi yüzde 0,18 düşüşle 423 milyar 916 milyon 63 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 319 milyar 108 milyon 437 bin lirası konut, 17 milyar 306 milyon 685 bin lirası taşıt ve 525 milyar 600 milyon 949 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 8 Temmuz ile biten haftada 55 milyar 362 milyon 941 bin lira artarak 6 trilyon 93 milyar 202 milyon 556 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61,23 artış kaydetti.