Bankaların mevduatı geçen hafta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 17 Ekim ile biten haftada 944 milyar 439 milyon 129 bin lira artarak 25 trilyon 802 milyar 684 milyon 530 bin liradan 26 trilyon 747 milyar 123 milyon 659 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3 artarak 14 trilyon 386 milyar 610 milyon 451 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 5 artışla 9 trilyon 104 milyar 917 milyon 586 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 256 milyar 668 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 218 milyar 263 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 17 Ekim itibarıyla 2 milyar 292 milyon dolarlık artış görüldü.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri azaldı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,5 gerileyerek 5 trilyon 97 milyar 412 milyon 138 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 633 milyar 258 milyon 579 bin lirası konut, 48 milyar 877 milyon 263 bin lirası taşıt, 1 trilyon 936 milyar 892 milyon 713 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 478 milyar 383 milyon 583 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 17 Ekim ile biten haftada 86 milyar 275 milyon 166 bin lira artarak 20 trilyon 700 milyar 911 milyon 150 bin liraya yükseldi.