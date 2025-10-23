KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 17 Ekim haftasında yaklaşık 62 milyar 527 milyon lira artarak 21 trilyon 245 milyar 419 milyon liradan, 21 trilyon 307 milyar 946 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 901 milyar 654 milyon lira artarak 25 trilyon 609 milyar 594 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri 2 trilyon 624 milyar liraya çıktı

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 6 milyar 141 milyon lira artarak 2 trilyon 624 milyar 217 milyon liraya çıktı.

Söz konusu tutarın 633 milyar 916 milyon lirası konut, 48 milyar 953 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 941 milyar 350 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 36 milyar 716 milyon lira artarak 3 trilyon 165 milyar 435 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,6 azalarak 2 trilyon 478 milyar 858 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 929 milyar 724 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 549 milyar 134 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 17 Ekim itibarıyla önceki haftaya göre 6 milyar 463 milyon lira artışla 515 milyar 73 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 378 milyar 954 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 32 milyar 32 milyon lira artarak 4 trilyon 535 milyar 663 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 34 milyar 232 milyon lira azalarak 205 milyar 311 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,8'i oldu.