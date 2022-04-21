Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 15 Nisan ile biten haftada 50 milyar 215 milyon 19 bin lira artarak 6 trilyon 260 milyar 762 milyon 732 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,38 artışla 2 trilyon 583 milyar 376 milyon 500 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,48 azalarak 3 trilyon 433 milyar 490 milyon 726 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 244 milyar 495 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 216 milyar 734 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 15 Nisan itibarıyla 780 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,36 artarak 767 milyar 363 milyon 584 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,28 artışla 685 milyar 361 milyon 822 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 0,60 yükselişle 342 milyar 778 milyon 871 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 288 milyar 479 milyon 231 bin lirası konut, 10 milyar 525 milyon 695 bin lirası taşıt ve 468 milyar 358 milyon 658 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 15 Nisan ile biten haftada 17 milyar 545 milyon 920 bin lira artarak 5 trilyon 342 milyar 706 milyon 691 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,76 artış kaydetti.