Bankalar EYT'liler için harekete geçti. Prim borcu olanlara kredi imkanı sağlanıyor. "EYT'ye özel SGK prim borcu kredisi" bankadan bankaya değişiyor.

Faiz oranları çekilecek miktar ve vade süresine göre değişiklik gösteriyor.

En düşük faiz oranı yüzde 1,48 olarak belirlendi. Bankalar müşterilerine yüzde 2,09'a kadar değişen oranlarda seçenekler sunuyor.

Bankalar kendi şubelerinden maaş alan EYT'liye de promosyon ödemesi yapacak. Bunun için 3 yıl taahhüt isteyecek.

EYT'liye banka promosyonu

En düşük EYT'li maaşı 5 bin 500 lira. Bu gruptakiler, 3 yıllık süre için en az 4 bin 200 lira promosyon alabilecek.

7 bin 500 ila 10 bin lira emekli aylığı alanlara 5 bin 400 lira, 10 bin TL ve üstünde emekli aylığı alanlara da 6 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.

Bu miktar bankaların inisiyatifine bağlı olarak artırılabilecek.

EYT'ye başvurular e-devlet üzerinden ve Sosyal Güvenlik Merkezleri'nden sürüyor.

İlk maaşlar, nisan ayında hesaplarda olacak.