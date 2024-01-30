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Ekonomi
AA 30.01.2024 14:35

Bankacılık sektörünün aktifleri 23,5 trilyon lira oldu

Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü, Aralık 2023 döneminde 2022 sonuna kıyasla yüzde 63,9 artarak 23 trilyon 519 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün aktifleri 23,5 trilyon lira oldu
[Fotograf: AA]

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Aralık 2023 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, aralıkta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 23 trilyon 519 milyar 337 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2022 sonuna göre 9 trilyon 171 milyar 947 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 63,9 oldu.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 2022 sonuna göre yüzde 54 artarak 11 trilyon 677 milyar 135 milyon liraya, menkul değerler toplamı da yüzde 67,4 yükselerek 3 trilyon 969 milyar 830 milyon liraya çıktı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2022 sonuna göre yüzde 67,6 artarak 14 trilyon 851 milyar 970 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 50,9 artışla 2 trilyon 121 milyar 581 milyon liraya ulaştı.

Aralık 2023 döneminde sektörün dönem net karı 603 milyar 634 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18,85 seviyesinde gerçekleşti.

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BDDK Bankacılık
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