Parçalı Bulutlu 2.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 30.01.2024 13:35

ASELSAN BAE Ofisi’nin açılışı yapıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de ASELSAN BAE Ofisi’nin açılışını gerçekleştirdi.

ASELSAN BAE Ofisi’nin açılışı yapıldı
[Fotograf: AA]

TBMM Başkanı Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Abu Dabi’de, Al Reem Adası'ndaki Tamouh Tower’a geçti.

Kurtulmuş, burada, ASELSAN BAE Ofisi’nin açılışını yaptı.

Açılışta, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ve davetliler yer aldı.

ASELSAN BAE Ofisi’nin açılışı yapıldı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün’den ofisin çalışmaları ve savunma sanayi yatırımlarına ilişkin bilgi aldı.

ETİKETLER
ASELSAN BAE Numan Kurtulmuş Savunma Sanayii
Sıradaki Haber
Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticaret hız kesmedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:37
Bankacılık sektörünün aktifleri 23,5 trilyon lira oldu
14:07
Antalya'da denizi kirleten gemilere 52 milyon lira ceza kesildi
14:05
Bahçeli: Zillet tutmadı, ittifakın çatı ismi olarak Türkiye'yi kullanacaklar
13:59
Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli
13:59
Fransa'da binlerce çiftçi traktörleriyle eylemlerini sürdürüyor
13:47
Çanakkale'de fırtına: Dev dalgalar 5 metreyi buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı"na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı"na katıldı
FOTO FOKUS
İsrail güçleri kılık değiştirdi hastane bastı: 3 Filistinliyi öldürdü
İsrail güçleri kılık değiştirdi hastane bastı: 3 Filistinliyi öldürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ