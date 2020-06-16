Ekonomi teklifi Meclis Genel Kurulu'nda. Düzenlemeyle bir çok sözleşme uzaktan elektronik olarak gerçekleştirilebilecek.

Kredi ve banka kartı, finansal kiralama ve telefon operatörlerinin abonelik sözleşmeleri ıslak imza olmadan elektronik ortamda yapılabilecek.

Düzenlemedeki diğer önemli başlık ise karşılıksız çek borçlularını ilgilendiriyor. Karşılıksız çekte borçluların hapse girmemesi için yeni bir imkan sağlanacak. Borcun 10'da birinin ödenmesi şartının süresi yıl sonuna kadar uzatılacak. Kalan borç 15 taksite ödenecek.

Teklifte depremzedeler de unutulmadı. 2020 yılında deprem gerçekleşen illerdeki afetzedelere destek sağlanacak.